ولي العهد يُعزِّي ملك المغرب في ضحايا الزلزال ويؤكد تضامُن السعودية مع الأشقاء

وأعرب سمو ولي العهد عن تعازي السعودية في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب، وتأكيد تضامُن السعودية مع المغرب وشعبها الشقيق، وتوجيه الجهات المعنية في السعودية لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل؛ للتخفيف من آثار هذه الكارثة.