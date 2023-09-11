ولي العهد يُعزِّي ملك المغرب في ضحايا الزلزال ويؤكد تضامُن السعودية مع الأشقاء

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بملك المغرب، الملك محمد السادس.
وأعرب سمو ولي العهد عن تعازي السعودية في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب، وتأكيد تضامُن السعودية مع المغرب وشعبها الشقيق، وتوجيه الجهات المعنية في السعودية لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل؛ للتخفيف من آثار هذه الكارثة.
وسأل سموه المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
فيما أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مواقف السعودية الأصيلة، وعلى مشاعر سموه الأخوية النبيلة.