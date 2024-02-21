تقديرًا لإنجازاتهم.. "نيوم" تحتفي بالمتميزين أكاديمياً من طلابها المبتعثين في أمريكا

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر: "في الوقت الذي نحتفل فيه بالإنجازات التي حققها المستفيدون من برنامج نيوم للابتعاث الخارجي، تفخر نيوم بكونها ممكّناً لهذه العقول المبدعة من شباب وشابات منطقة تبوك، ودعمهم للحصول على تعليم متميز في أفضل الجامعات العالمية، وإلى جانب هذا التميُّز الأكاديمي سيتاح لطلابنا فرصة المشاركة في برامج التدريب الداخلي في قطاعات نيوم المختلفة، مما يكسبهم خبرة مهمة تهيئهم للحياة العملية بعد التخرج"، مضيفاً: "نهدف في هذا البرنامج إلى إعداد جيل من قيادات وعلماء المستقبل، وإعدادهم أكاديمياً وعملياً للإسهام الفاعلة في مشاريع نيوم المتعددة، وتحقيق رؤية المملكة 2030، وتسريع النمو الاقتصادي، لأننا نؤمن تماماً أن الشباب هم المحرّك الرئيس لكل تطورٍ وازدهار".