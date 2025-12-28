الدبوس ينتزع سيف الملك بلون الصفر.. ودخول "الوضح" لبيرق الموحد

في تطور جديد بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أعلنت لجان التحكيم برئاسة خالد بن سعود بن حثلين، نتائج شوط سيف الملك لفئة "الصفر"، حيث توج دبوس مبارك الدبوس بالبيرق والمركز الأول عبر منقيته "ندر الصفر"، متفوقًا على منافسيه في شوط شهد إثارة وتحديات إعلامية واسعة.
وجاء في المركز الثاني مبارك العجمي بمنقيته "مسكتات الصفر"، فيما حل علي البسام ثالثًا.
وعبر عبدالله الدبوس عن سعادته بالتتويج، موضحًا أن والده منحه الضوء الأخضر لتعزيز المنقية لمواجهة التحالفات، وقال: "الحمد لله أجبرنا المنافسين على الانسحاب، وأي مشاركة لنا تعني أن الشوط محسوم رغم كثرة التصريحات والوعود".
وأضاف: "أُهدي هذا الفوز لوالدي وجمهور ندر الصفر، والحمد لله على هذا التوفيق في مهرجان عالمي يزداد نجاحًا وإثارة بفضل جهود الشيخ فهد بن حثلين رئيس نادي الإبل".
وأكد الدبوس أن التعزيز كان بهدف تحقيق النقاط الخمسين كاملة، وهو ما تحقق بالفعل.
وشهد شوط سيف الملك حضورًا جماهيريًا لافتًا في الصياهد، خاصة أن فئة "الصفر" تحظى بشعبية كبيرة، وكانت محط أنظار المتابعين خلال النسخة العاشرة من المهرجان.
وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة الطبية عن تسجيل 9 حالات عبث في فئة سيف الملك "صفر"، وأكدت اللجنة القانونية ملاحقة المتورطين لضمان عدالة المنافسة.
من جهة أخرى، دخلت منقيات "الوضح 80" اليوم الأحد مقر لجان التحكيم، استعدادًا لفحصها قبل مشاركتها يوم الثلاثاء في شوط بيرق الموحد، الذي يُعد من أبرز الأشواط المنتظرة في المهرجان.