الدبوس ينتزع سيف الملك بلون الصفر.. ودخول "الوضح" لبيرق الموحد

من جهة أخرى، دخلت منقيات "الوضح 80" اليوم الأحد مقر لجان التحكيم، استعدادًا لفحصها قبل مشاركتها يوم الثلاثاء في شوط بيرق الموحد، الذي يُعد من أبرز الأشواط المنتظرة في المهرجان.