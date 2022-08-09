"جامعة عبدالرحمن بن فيصل" تعلن الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي الجديد

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1444هـ.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يلزم كافة المرشحين للقبول في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ"الطالب، الطالبة" في أيقونة استعراض طلب سابق الظاهرة في بوابة القبول الإلكترونية، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة التقديم"، مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم إصدار إشعار القبول، وذلك في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة 14 / 01 / 1444هـ، الموافق 12/ 08/ 2022م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.
ولفت "آل مريح" إلى أن الجامعة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المتقدمين على برامج البكالوريوس مقارنة بالعام الماضي 1443هـ، وذلك نظير المتقدمين من النسب الموزونة المرتفعة على التخصصات النوعية الجديدة التي استحدثتها الجامعة مؤخرًا، تماشيًا مع قرارات مجلس شؤون الجامعات في رفع القبول في التخصصات النوعية.
وأكد "آل مريح" أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلبهم تلقائيًّا، مشددًا على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات، كما يجب على من تمت ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على طلب إصدار إشعار القبول الجديد، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.