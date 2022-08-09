"جامعة عبدالرحمن بن فيصل" تعلن الدفعة الثانية من المقبولين للعام الجامعي الجديد

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يلزم كافة المرشحين للقبول في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ"الطالب، الطالبة" في أيقونة استعراض طلب سابق الظاهرة في بوابة القبول الإلكترونية، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة التقديم"، مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم إصدار إشعار القبول، وذلك في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة 14 / 01 / 1444هـ، الموافق 12/ 08/ 2022م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.