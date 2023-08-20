"الأولويات الوطنية للبحث والتطوير".. ما الذي تسعى إليه استراتيجية جامعة "كاوست" الجديدة؟

"منذ تأسيس "كاوست" وهي تتميز في أبحاثها وابتكاراتها ومواهبها، وأصبحت إحدى الجامعات البحثية الرائدة في العالم، وتمثّل الاستراتيجية الجديدة عهدًا جديدًا للجامعة لترسيخ مكانتها العلمية والأكاديمية التي وصلت إليها، لتكون منارةً للمعرفة، ومصدرًا للإلهام والابتكار، تماشيًا مع طموحات رؤية السعودية 2030 من أجل مستقبل أفضل للمملكة والعالم".. بتلك الكلمات وصف سمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وما تتميز به من سمعة ومكانة كبيرة في المجتمع العلمي العالمي، وذلك خلال إعلان سموه عن الاستراتيجية الجديدة للجامعة.