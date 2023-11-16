الهيئة العامة للنقل تعتمد أول مدربة بحرية على مستوى المملكة في القطاع البحري

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن دورها المتمثل في دعم وتأهيل واعتماد المدربين والمدربات في قطاع النقل البحري، وذلك وفقًا للمتطلبات والمعايير الدولية، كما تأتي في إطار السعي لتمكين الكوادر النسائية في قطاع النقل البحري، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.