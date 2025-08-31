رفحاء ذاكرة "التابلاين".. إرث حضاري وتاريخي متنوع وشواهد لتنمية شمال المملكة

وتزخر رفحاء بإرث حضاري وتاريخي متنوع، يشمل احتضانها مواقع تعود إلى عصور ما قبل الإسلام، من أبرزها درب زبيدة الشهير، والقرى التاريخية مثل: لينة وأم رضمة، ولوقة، وزبالا، إلى جانب بقايا خط "التابلاين" التي تحولت إلى جزء من التراث الصناعي السعودي، حيث اختير موقعه عام 1442 هـ / 2020 م من قبل هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة، أول موقع للتراث الصناعي الوطني في المملكة من خلال توثيقه في سجل التراث الصناعي الوطني، بصفته معلمًا بارزًا وشاهدًا حضاريًا يوثق مسيرة التحول التنموي والتطور الصناعي والاقتصادي شمال المملكة.