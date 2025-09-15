"جمجوم فارما" توقع اتفاقية تعاون استراتيجية مع "بايو-ثيرا سوليوشنز" لتوفير بديل حيوي لدواء كوزينتيكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقال الدكتور طارق حسني الرئيس التنفيذي لشركة جمجوم فارما: "يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة شركتنا، ويعكس التزامنا بتوسيع الوصول إلى العلاجات الحيوية المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأضاف: "من خلال شراكتنا مع شركة بايو-ثيرا، نجمع بين خبراتها العالمية في تطوير البدائل الحيوية وخبراتنا العميقة في أسواق المنطقة، إلى جانب قدراتنا التجارية القوية والتزامنا بتقديم علاجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة. هذا التعاون يعزز مكانتنا الريادية في قطاع الأدوية الحيوية، ويدعم دورنا كشريك موثوق في تحسين صحة المرضى".