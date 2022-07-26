تعريف جديد لجودة الحياة.. "ذا لاين".. مشروع مدينة يأتي من المستقبل

نخبة من ألمع العقول العالمية

من جهة أخرى، تجمع "نيوم" نخبةٌ من ألمع العقول العالمية لتحويل رؤيتها إلى واقع ملموس يسهم في التنمية، ومن بين هؤلاء الخبراء وفقًا لتخصص كل منهم: (جيوفانا كارنيفالي- تخطيط حضري)، و(إين بورغ- إعلام وترفيه وثقافة وموضة)، و(دكتور بول مارشال- بيئة)، و(بريدجت وودز- بيئة)، و(بيتر تيريوم- طاقة)، و(جافين فان توندر- ماء).