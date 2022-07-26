تعريف جديد لجودة الحياة.. "ذا لاين".. مشروع مدينة يأتي من المستقبل

يعمل مشروع "ذا لاين" على إعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تكون عليه المدن في المستقبل؛ حيث يتمثل المشروع في إنشاء مدينة رقمية بالكامل تعتمد على الذكاء الصناعي، وتتبنى الأفكار والتقنيات الجديدة للارتقاء بجودة الحياة.
تصميم بعناية فائقة
وقد صممت مدينة "ذا لاين" بعناية فائقة لتتمتع ببيئة مثالية تحمل مساحات كافية لخلق مناخ محلي من أجل ضمان أقصى استفادة من أشعة الشمس ودخول الهواء الطبيعي والظل، وخلق توازن طبيعي في حركة الهواء دخولًا وخروجًا، إضافة إلى مساحات خضراء مفتوحة ستعمل في جميع أنحاء المدينة على تحسين الراحة لجميع السكان والزوار والعاملين فيها.
طاقة متجددة
وتتفرد "ذا لاين" بخلوّها من السيارات؛ وبالتالي فهي خالية من الانبعاثات الكربونية؛ إذ ستمد المدينة بالكامل طاقةٌ متجددة بنسبة 100%، كما ستكون 95% من مساحة نيوم طبيعية محمية لن تُمَس.
كما ستصمم وسائل التنقل والبنية التحتية لخدمة الإنسان وليس العكس كما يحدث في المدن التقليدية، وستبلغ مدينة "ذا لاين" 170 كم طولًا، و500م ارتفاعًا فوق سطح البحر.
وسيضمن المناخ المثالي على مدار العام للسكان الاستمتاع بالطبيعة المحيطة، والوصول إلى جميع المرافق في غضون 5 دقائق مشيًا، بالإضافة إلى منظومة متكاملة للتنقل عبر قطار فائق السرعة، يصل بين أقصى نقطتين داخل "ذا لاين" في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.
نخبة من ألمع العقول العالمية
من جهة أخرى، تجمع "نيوم" نخبةٌ من ألمع العقول العالمية لتحويل رؤيتها إلى واقع ملموس يسهم في التنمية، ومن بين هؤلاء الخبراء وفقًا لتخصص كل منهم: (جيوفانا كارنيفالي- تخطيط حضري)، و(إين بورغ- إعلام وترفيه وثقافة وموضة)، و(دكتور بول مارشال- بيئة)، و(بريدجت وودز- بيئة)، و(بيتر تيريوم- طاقة)، و(جافين فان توندر- ماء).