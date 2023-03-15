المملكة تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك .. توعية وحماية من الغش

وتُعد جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية غير ربحية تهدف لتمكين المستهلك، وتحسين تجربته في السوق السعودي عبر بناء شراكات فعالة مع المستهلكين والقطاعين العام والخاص؛ حيث تنبثق رؤيتها من أن تكون الجهة الرائدة محلياً وإقليمياً في تطوير وتحسين تجربة المستهلك وتمكينه في المملكة؛ وذلك في إطار رسالتها المتمثلة في تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهـلك في المملكة مع محفزات للالتزام بها وقياس فعاليتها والتنسيق لتطبيقها مع شركاء الجمعيــة، وتمكين المستهلك عبر رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية والإلمام بالحقوق والواجبات.