أمير الباحة يستقبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ونوّه خلال الاستقبال إلى ضرورة الاستفادة من الميز التنافسية التي تحظى بها المنطقة، لاسيما على صعيد القطاع السياحي، في ظلّ توجّه القيادة الحكيمة، يحفظها الله، في تطوير وتنمية السياحة واستقطاب السياح من داخل وخارج المملكة.