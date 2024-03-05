أمير الباحة يستقبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

استقبل أميرُ الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة؛ وزيرَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
جاء ذلك بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، وعدد من قيادات الوزارة والصندوق.
واطّلع أمير الباحة، خلال الاستقبال، على جهود الوزارة ومنظومة الموارد البشرية في التوطين وتمكين الكوادر الوطنية.
كما استعرض الأميرُ "حسام" التقريرَ السنوي للصندوق، وما تضمّنه من نتائج وإنجازات، وأبرز ما تحقّق في المنطقة من برامج تدريب وتأهيل وتمكين وتوظيف، استفاد منها أبناء وبنات المنطقة، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
ونوّه خلال الاستقبال إلى ضرورة الاستفادة من الميز التنافسية التي تحظى بها المنطقة، لاسيما على صعيد القطاع السياحي، في ظلّ توجّه القيادة الحكيمة، يحفظها الله، في تطوير وتنمية السياحة واستقطاب السياح من داخل وخارج المملكة.
وأكّد أميرُ الباحة ضرورةَ توحيد الجهود بين كلّ القطاعات دون استثناء؛ للدفع بعملية التوطين ورفد الاقتصاد المحلي بالقوى البشرية المؤهلة والمدربة.
من جهته أعرب المهندس "الراجحي" عن شكره لأمير منطقة الباحة على الاستقبال، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص؛ لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل؛ بهدف رفع معدلات التوطين وإشراك القوى البشرية في التنمية الوطنية الراهنة.
وقال "الراجحي": إن منظومة الموارد البشرية تسعى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم الجهود لتحقيق التنمية والاستدامة لمنشآت القطاع الخاص.