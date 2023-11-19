تصنيع "أدوية السكري 2" بالمملكة.. تغطية الاحتياج المحلي بالكامل وتصدير إقليمي

وأوضح المدير العام لفرع شركة "إم إس دي" في المملكة عبدالله نبيل أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في توطين الصناعات الدوائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، حيث يشكّل حجم السوق الدوائي اليوم ما يقارب 34 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى 40 مليارًا بحلول 2030، وسيوفر هذا المشروع فرصًا لنقل التقنيات الدوائية عالية التخصص وفتح آفاق جديدة للاستثمار؛ كما ستتيح فرص توظيف جديدة في سوق العمل.