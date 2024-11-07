الأجواء الممطرة والضباب تشكّل لوحة إبداعية لـ"حائل في أحضان الطبيعة"

واستمرت الأمطار في الهطول على عموم المنطقة خلال الأيام الماضية في أوقات متفاوتة ما بين زخات غزيرة ومتوسطة متفرقة على عموم المنطقة جعلت أمام عشاق ومحبي تلك الأجواء الطبيعية خيارات متنوعة وثرية للاستمتاع والتخييم والكشتات "القيلات" كميزة طبيعية تضمها منطقة حائل بعموم أجزائها الشاسعة، ليبتهج الكبير والصغير والزائر بما يشاهده هذه الأيام من السنة "الوسم" التي تتميز بأجواء معتدلة نهارًا وتتدنى فيها درجات الحرارة ليلًا قبيل دخول فصل الشتاء الفعلي، والتي جذبت بدورها العديد من الزوار والسياح للمنطقة.