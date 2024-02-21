"الجبير" يستقبل وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس النواب أندريا كارسون.
وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.
وحضرت الاستقبال، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
من ناحية أخرى، استقبل "الجبير"، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الباراغواي غير المقيم لدى المملكة خوسيه أفيلا.
وتضمّن اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.