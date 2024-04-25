تشويق ومتعة وإثارة.."جمال كارتنج".. تجربة ترفيهية من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

ولم يغفل مضمار "جمان كارتنج" عن أخذ تدابير السلامة على محمل الجد والمسؤولية، حيث جرى تجهيز المضمار بحواجز السلامة والجدران المصنوعة من العجلات المطّاطية من الطراز العالمي لحماية السائقين من الخروج عن المضمار أو عن المسار المرسوم، وإشارات البداية المضيئة، وأبراج المراقبة، وإشارات الإرشاد والتوجيه لتعزيز تجربة القياده، فيما يحصل المتسابق في نهاية كلّ دورة على تقرير إلكتروني مطبوع يشير إلى الوقت الذي استغرقه لإتمام كل لفّة في المضمار.