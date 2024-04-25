تشويق ومتعة وإثارة.."جمال كارتنج".. تجربة ترفيهية من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تقدم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في قلب حيّ البيلسان النابض بالحياة، ضمن فعالياتها المقامة تجربة "جمان كارتنج" الاستثنائية والمليئة بالتشويق والإثارة، ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أمتع الأوقات التي تناسب كافة أطياف المجتمع .
ويحتوي "جمان كارتنج" على حلبة لسباق السيارات عبارة عن مضمار بطول ٧٠٠ متر وعرض يصل إلى 10 أمتار مليء بالمنعطفات المثيرة التي تمكّنك من قيادة مركبتك بسرعة عالية وتمنحك تجربة مفعمة بالمتعة والمغامرة للسائقين المبتدئين والمتمرّسين على حدٍّ سواء.
ويُعدّ الموقع من أهمّ وجهات الترفيه والتسليّة، حيث يقدّم للزوّار خيار القيادة عند الوصول لتجربةٍ حماسيّة وتنافسيّة مسليّة لجميع أفراد العائلة، وتحيط به أهمّ المرافق الترفيهية، وينفرد بنظام إنارةٍ كاملٍ للسباقات الليلية لاستقبال الزوّار على مدار العام.
ولم يغفل مضمار "جمان كارتنج" عن أخذ تدابير السلامة على محمل الجد والمسؤولية، حيث جرى تجهيز المضمار بحواجز السلامة والجدران المصنوعة من العجلات المطّاطية من الطراز العالمي لحماية السائقين من الخروج عن المضمار أو عن المسار المرسوم، وإشارات البداية المضيئة، وأبراج المراقبة، وإشارات الإرشاد والتوجيه لتعزيز تجربة القياده، فيما يحصل المتسابق في نهاية كلّ دورة على تقرير إلكتروني مطبوع يشير إلى الوقت الذي استغرقه لإتمام كل لفّة في المضمار.