سهو بن معضد: اليوم الوطني الـ95 يرسّخ مكانة المملكة كقوة عالمية

هنَّأ رجل الأعمال سهو بن معضد بن سهو المطيري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وقال سهو بن معضد: “إن اليوم الوطني الـ95 ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو محطة متجددة للاعتزاز بالمنجزات الكبرى التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الطموحة 2030 التي جعلت من السعودية قوة عالمية راسخة ومركزًا للابتكار والاستثمار والتقدم.”
وأضاف: “اليوم نشهد ثمار العمل المتواصل، حيث تخطت المملكة كثيرًا من مستهدفات رؤية 2030 قبل أوانها، سواء في تنويع الاقتصاد، أو تعزيز مكانتها في المؤشرات الدولية، أو تمكين الإنسان السعودي ليكون ركيزة البناء والتنمية. لقد أصبحت المملكة قصة نجاح تُروى للعالم، ووجهة رئيسية للسياحة والاستثمار، ومحورًا للتقنية والرياضة والإبداع.”
وأكد سهو بن معضد أن ما تحقق من أمن واستقرار وازدهار هو امتداد لمسيرة التوحيد والبناء التي انطلقت على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –، مشددًا على أن هذه المناسبة الوطنية فرصة لتعزيز روح الولاء والانتماء، وتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه.