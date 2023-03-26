"المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية" يطلق حملة "إفطار صائم" لتوزيع مليون وجبة

انطلقت حملة "إفطار صائم ٢٠٢٣" لتوزيع مليون وجبة عند الإشارات الرئيسيّة والتقاطعات المهمة، والتي ينفذها "المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية"، في شهر رمضان المبارك بهدف الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار، بالإضافة إلى توفير وجبات الإفطار لقائدي السيارات، حيث يعتبر وقت قبيل الإفطار من أكثر الأوقات تسجيلاً للحوادث المرورية من أجل اللحاق بوجبة الإفطار.
وينفذ البرنامج أكثر من 350 محترفًا تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة أمور السلامة مع عمل جميع الاحترازات اللازمة.
واستطاع برنامج "إفطار صائم" أن يثبت نجاحه من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية في الرياض وجدة والشرقية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش، أن "المركز دأب على تنفيذ برنامج إفطار رمضان من سنوات، حيث يسهم البرنامج في توفير وجبات افطار لقائدي السيارات عند الإشارات وعلى الطرق قبيل وقت الأذان".
وقدم المعطش شكره لشركة الوفاق لحلول النقل (يلو) على تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية بشكل كبير في هذا الشهر، من خلال دعم هذه المبادرة ورعايتها رعاية رئيسية، مشيراً أن "الشراكة ساهمت في الخروج بالمبادرة بشكل مميز، وتأكيد ريادتهم في هذا المجال تماشياً مع رؤية 2023، التي تحث على تفعيل هذا الجانب للشركات والمؤسسات"، مبيناً أن "الشركة رعت المبادرة للسنة الثانية على التوالي".