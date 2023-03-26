"المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية" يطلق حملة "إفطار صائم" لتوزيع مليون وجبة

وقدم المعطش شكره لشركة الوفاق لحلول النقل (يلو) على تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية بشكل كبير في هذا الشهر، من خلال دعم هذه المبادرة ورعايتها رعاية رئيسية، مشيراً أن "الشراكة ساهمت في الخروج بالمبادرة بشكل مميز، وتأكيد ريادتهم في هذا المجال تماشياً مع رؤية 2023، التي تحث على تفعيل هذا الجانب للشركات والمؤسسات"، مبيناً أن "الشركة رعت المبادرة للسنة الثانية على التوالي".