"ذيب لتأجير السيارات وشايزر لحلول الطاقة" توقّعان اتفاقية تعاون للاستفادة من محطات الشحن المتنقلة

وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عامًا، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 56 فرعًا؛ 14 منها في المطارات الدولية والاقليمية بأسطولها يتجاوز 26 ألف سيارة.