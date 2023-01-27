حجمه 25 سم ..استئصال طحال متضخم لمقيمة بمستشفى "الإمام الفيصل" بالرياض

وذكرت الدكتورة "حمامي" أن الطحال الذي تم استئصاله بلغ حجمه 25 سم، وكان يحتوي على تكيسات ديدانية، والتصاقات شديدة؛ نظرًا لوجود عملية سابقة بسبب ثقب في جدار الاثني عشر تم معالجته قبل خمس سنوات.