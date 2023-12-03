5 دورات تدريبية بجامعة الإمام في الذكاء الاصطناعي ونمذجة الطرق

وأشار إلى أن الملتقى الذي ستنطلق أعماله غداً الاثنين يهدف للتعريف بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مجال السلامة المرورية التي أثبتت نجاحها في التجارب العالمية، والتعرف على التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة وتوافقها مع أهداف وعناصر السلامة المرورية، ويشمل الملتقى جلسات علمية وورش عمل لـ 32 متحدثاً سعودياً وأجنبياً في التخصصات الأمنية والهندسة الكهربائية والمدنية والنقل، والطرق، والسلامة المرورية، والسكك الحديدية، والنقل الجوي والطيران، والذكاء الاصطناعي، والنقل البحري ومخاطر الشحن، وتكنولوجيا سلامة السيارات، والهندسة الصناعية، والمعايير الدولية.