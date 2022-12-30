شاهد من تحت الأمطار.. رجال الأمن بالطائف يسطرون معانيَ للإنسانية والمسؤولية

ويسجل رجال "الدفاع المدني" انتشارًا وتواجدًا مهمًّا وكثيفًا في ظل نشوء الحالة المطرية، ويباشرون المهام الصعاب في فك الاحتجازات، وإنقاذ المُحتجزين وما قد يطرأ من حوادث، لا سمح الله، رغم ما يواجهون من صعاب ومشاقّ، كما يقدمون الكثير من الخدمات بُغية نشر التوعية والتحذير من عدم الاقتراب من مواقع السيول وبطون الأودية، وعدم التنزه بها حفاظًا على الأرواح وسلامتها.