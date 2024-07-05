حديقة "سيتي ووك جاردن" تجذب زوَّار موسم جدة 2024

تشهد منطقة "سيتي ووك"، ضمن فعاليات موسم جدة 2024، إقبالاً كبيرًا من الزوَّار الذين يتوافدون للاستمتاع بتجارب ترفيهية وسياحية متنوعة في أجواء مليئة بالبهجة والمغامرة والمرح.
وتُعدُّ حديقة "سيتي ووك جاردن" أحد أبرز المعالم الجاذبة في منطقة السيتي ووك؛ إذ تضفي بجمالها الطبيعي وموقعها المتميز رونقًا خاصًّا، يجذب الأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.
وتتميز الحديقة بمساحاتها الخضراء، وجلساتها الرائعة، وتصميمها العصري الجذاب، وجمال مناظرها الطبيعية، من جريان المياه والنوافير، والأشجار المتنوعة، والزهور المختلفة، ضافية لمسات جمالية على الحديقة.
وتقدم الحديقة لمرتاديها تجربة رائعة بوجود خيارات عديدة من عربات الأطعمة والمشروبات؛ ما يجعلها مقصدًا سياحيًّا وترفيهيًّا مثاليًّا للأهالي والزوار الباحثين عن الراحة والاستجمام في أحضان الحدائق الطبيعة.
وتقدم "سيتي ووك" لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، التي تشمل الألعاب الحركية والمهارية، وتجارب الآركيد، ومنطقتَي "ليالي القاهرة" و"مدينة الصين"، إضافة إلى المسرحيات العربية التي تحظى بإقبال واسع.. كما تتوفر في المنطقة مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات، إلى جانب متاجر التسوق التي توفر تجربة تسوق مميزة.
يُذكر أن موسم جدة يهدف من خلال فعالياته إلى تعزيز السياحة المحلية، وتقديم تجربة ترفيهية مميزة للزوار من خلال الاعتماد على استثمار مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية كافة؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار من مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال والأهالي الذين يقضون أوقاتًا ممتعة بين الأنشطة الترفيهية.