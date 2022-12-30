رحلة ابن بطوطة والبلدة القديمة.. العُلا حاضنة الثقافات ومهبط الرحالة والمؤرخين

وتضم البلدة خمسة مساجد، ثلاث منها بمساحات صغيرة، واثنان منها كبيرة نوعاً ما، إذ يتسعان لإقامة صلاة الجمعة، أحدهما بناه أحمد بن يسرة على أنقاض من البيوت التي هدمها لهذا الغرض، وسماه مسجد الصخرة، وجعله وقفاً لله تعالى سنة 780هـ، وأما الثاني فهو الجامع الرئيس في البلدة، وقد عرف بجامع القضاة، نسبة إلى أسرة القضاة التي كانت تقوم بشؤون المسجد من أذان وخطبة وإمامة.