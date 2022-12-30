رحلة ابن بطوطة والبلدة القديمة.. العُلا حاضنة الثقافات ومهبط الرحالة والمؤرخين

استقبلت العلا على مدار التاريخ شخصيات مؤثرة حفرت اسمها وما زال معروفاً ومتداولاً حتى عصرنا هذا.
ومن أبرز الشخصيات التاريخية التي مرت على العلا خلال رحلتها عبر دول العالم، الرحالة ابن بطوطة، والذي زارها عام 726هـ.
وطالما كانت طبيعة العلا ومحبة أهلها مصدر إلهام الشعراء والفنانين من مختلف العصور، وهذا ما تم تجسيده في قصة الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة خلال رحلته عبر العلا، وذلك في البلدة القديمة.
وأعادت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الحياة لبلدة العلا القديمة، وأسفرت جهود الهيئة في اختيار البلدة القديمة من قبل منظمة السياحة العالمية ضمن قائمة أفضل القرى السياحية لهذا العام 2022، وجاءت "البلدة القديمة" مع ما يتوافق مع معايير الاختيار التي تعترف بالقرى السياحية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية، وتدعم خلق فرص جديدة للوظائف، وتلتزم بالابتكار والاستدامة بجميع عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وينقل كبير المدربين الدولي، مندوب الاتحاد الدولي لجمعيات المرشدين السياحيين في الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا وشرق آسيا خالد عبدالله خفاجي لـ"سبق"، عن ابن بطوطة كلامه عن العلا: "العلا قرية كبيرة حسنة، بها بساتين ونخيل، ومياه عيون جارية، يقيم بها الحجاج أربعاً، يتزودون منها بما يكفيهم في سفرهم من الزاد والماء، وفيها يغتسلون، ويغسلون ثيابهم".
ويضيف ابن بطوطة: "أهلها أهل أمانة، إليها ينتهي تجار نصارى الشام، ليتاجروا فيها ولا يتعدوها".
جدير بالذكر أن العلا تحتضن معلماً تاريخياً هاماً، وهو البلدة القديمة، والتي تسمى بالديرة، ويوجد بها مبانٍ تراثية قديمة ومساجد وأسواق، يعود تاريخها إلى نحو 7 قرون، وتبعد عن موقع الحِجر 22 كيلو متراً.
وتظهر البلدة التراثية وكأنها مبنى واحد لتقارب وحداتها السكنية التي تقدر بـ 870 وحدة سكنية، تتخللها أزقة ضيقة ومتعرجة، وتنقسم إلى قسمين حارة الشقيق في الشمال وحارة الحف في الجنوب.
وتضم البلدة خمسة مساجد، ثلاث منها بمساحات صغيرة، واثنان منها كبيرة نوعاً ما، إذ يتسعان لإقامة صلاة الجمعة، أحدهما بناه أحمد بن يسرة على أنقاض من البيوت التي هدمها لهذا الغرض، وسماه مسجد الصخرة، وجعله وقفاً لله تعالى سنة 780هـ، وأما الثاني فهو الجامع الرئيس في البلدة، وقد عرف بجامع القضاة، نسبة إلى أسرة القضاة التي كانت تقوم بشؤون المسجد من أذان وخطبة وإمامة.