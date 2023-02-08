مواطنون في جدة يشكون: 940 لا يرد.. والبلاغات مصيرها مجهول

وحاولت "سبق" نقل معاناة المواطنين إلى أمين محافظة جدة ونائبه، لكنهما لم يردا حتى الآن، فيما يبقى التساؤل مطروحًا: ما هو دور عمليات 940 في أمانة جدة؟ ولماذا يتم قطع التواصل مع المواطنين؟.