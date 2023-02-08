مواطنون في جدة يشكون: 940 لا يرد.. والبلاغات مصيرها مجهول

شكا مواطنون بسبب عدم استجابة رقم عمليات أمانة محافظة جدة 940؛ حيث لا يقوم بالردّ عليهم، ويعمل على تحويلهم إلى تطبيق "بلدي".
وأكّد أصحاب الشكوى أن المشاكل التي تحدث في المحافظة جراء مخالفات التشوه البصري أو مخالفات الجانب البيئي الصحي؛ أصبحت في "المجهول"؛ نظرًا لعدم وجود ضابط اتصال للردّ على شكاوى المواطنين.
وطالب المواطنون الجهات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإيجاد حلول عاجلة لفتح قنوات اتصال بين الأمانة كجهاز خدمي وبين المواطنين.
وحاولت "سبق" نقل معاناة المواطنين إلى أمين محافظة جدة ونائبه، لكنهما لم يردا حتى الآن، فيما يبقى التساؤل مطروحًا: ما هو دور عمليات 940 في أمانة جدة؟ ولماذا يتم قطع التواصل مع المواطنين؟.