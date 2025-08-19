المدارس تعود بروح جديدة.. "الهاجري": الأسرة والمعلم شريكان في بناء المستقبل

الكاتب لفت إلى أن التعليم يمثل نافذة لا تُقدّر بثمن، قائلاً: "كل كتاب يُفتح هو نافذة جديدة على العالم، وكل درس يُشرح هو خطوة نحو بناء شخصية متكاملة تجمع بين المعرفة والأخلاق". وأضاف أن الأمل يتجدد مع كل عام دراسي بأن يظل التعليم "السلاح الأقوى الذي نحارب به الجهل، ونبني به أوطانًا أكثر تقدمًا وازدهارًا".