يضم نحو 30 نشاطًا فريدًا لمختلف الأعمار.. افتتاح أول "سوبربارك" في "حياة مول" بالرياض

أعلن "سوبربارك" افتتاح أول فرع له بالرياض في "حياة مول"، في إطار التوسع العالمي خاصة في الشرق الأوسط.
سيضم "سوبربارك" الرياض مجموعة مميزة من الألعاب التفاعلية، على مساحة تبلغ 2800 متر مربع، وسيحتوي على أكثر من 30 نشاطًا فريدًا ستُمكّن الضيوف من جميع الأعمار من المشاركة فيها والاستمتاع بها.
واعتبر جوها تانسكينن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسوبربارك أن الفرع الجديد "سيحتوي على عدد قياسي من الأنشطة في مكان واحد، تلبّي جميع التوقعات العالية التي وُضِعَت في الرياض".
تشمل الأنشطة ملعبًا متعدد الطوابق حائزًا على جوائز، جبل انزلاق، هياكل تسلق، مضمار سيارات الدواسة، مسار للمزلاج المعلّق، ألعاب الكرة للأطفال، وجدار رقمي تفاعلي.
أما الساحة الرياضية، فهي مخصصة للأطفال والعائلات والمجموعات، وتحتوي بشكل أساسي على أنشطة رياضية معززة بالتقنية والتكنولوجيا التفاعلية.
وتضم ألعاب كرة السلة، كرة القدم، ركوب الدراجات، الجري، الكرة الطائرة، تجربة الباركور الرقمي، ولعبة تكنولوجيا تفاعلية فريدة من نوعها.
كما سيكون هناك أيضًا ألعاب تُطور المهارات الحركية للفرد، وتُحسن التوازن والرشاقة، وتُعزز اللياقة البدنية.
وتحتوي قاعة الحركات الحرة على ترامبولين مع ألعاب تكنولوجيا تفاعلية، وسادة هوائية، سقوط حر، انزلاق أنبوبي، مسار قفز، عالم التزلج وركوب السكوتر، منطقة الجمباز، وجدران تسلق.
وقال عبدالله مندني المدير العام في الشركة: يتماشى أول "سوبربارك" في المملكة العربية السعودية مع رؤية شركة ألعاب الحركة الخاصة بنا في خلق لحظات رائعة للجميع، كل يوم.
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