يضم نحو 30 نشاطًا فريدًا لمختلف الأعمار.. افتتاح أول "سوبربارك" في "حياة مول" بالرياض

سيضم "سوبربارك" الرياض مجموعة مميزة من الألعاب التفاعلية، على مساحة تبلغ 2800 متر مربع، وسيحتوي على أكثر من 30 نشاطًا فريدًا ستُمكّن الضيوف من جميع الأعمار من المشاركة فيها والاستمتاع بها.