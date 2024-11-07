“جامعة الفيصل” توقّع عقد إنشاء مبانٍ لكليتي الهندسة والقانون بقيمة 325 مليون ريال

ورفع معالي رئيس جامعة الفيصل بالرياض، الدكتور محمد آل هيازع، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم في المملكة ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل للتعليم، وتوجيهه الكريم بتسهيل استكمال الحرم الجامعي للجامعة، معربًا عن امتنانه وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، رئيس مجلس الأمناء، وكذلك لصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس الأمناء، على دعمهما المستمر لجامعة الفيصل، كما قدم شكره لصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، رئيس اللجنة التنفيذية، على متابعته الحثيثة، التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز.