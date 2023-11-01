"العلا FM".. تجسيد لمنجم تاريخي بعيون سعودية إبداعية

وتهدف إذاعة العلا إلى أن تكون صوتًا إعلاميًّا مميزًا لمحافظة العلا، تُقدِّم محتوى معرفيًّا وترفيهيًّا وتاريخيًّا يدعمها، ضمن قطاع السياحة والتراث الثقافي والفني، وذلك على أن تقدم الإذاعة محتواها عبر مختلف المنصات مع برامج تفاعلية؛ إذ تم تشغيل ترددات جديدة لاستقبال بث الإذاعة على تردد 89.2 في الرياض، وعلى التردد 91.6 في جدة، إضافة إلى تردد 107.2 في العلا.