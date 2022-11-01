سعود بن نايف: الملك عبدالعزيز استشرف المستقبل.. واهتم بالتعليم والصحة

وأضاف: "في هذا المقام لا بد أن أذكر واقعة تاريخية تدل على بُعد نظر المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن واستشرافه للمستقبل واهتمامه بالإنسان والمكان؛ فعند توقيع امتياز شركة أرامكو، كان للملك عبدالعزيز مجموعة من الشروط؛ حيث كانت الأولوية عنده هي إتاحة فرص العمل للسعوديين، وأن يتم تعليمهم وتدريبهم، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية المتقدمة لهم، وبالتالي بدأت الشركة في إنشاء المنشآت الصحية والتعليمية والتدريبية، وهذا أنتج ما نراه اليوم من نجاحات، وما وصل إليه أبناؤنا وبناتنا في أرامكو السعودية بعد أكثر من 80 عامًا من التعليم والإبداع وتطور القدرات البشرية في كل التخصصات من الرجال والسيدات، وهو أيضًا ما أنتج مجتمعًا متعلمًا وحيويًّا؛ وبالتالي لم تكن انطلاقة أرامكو مقتصرة على إنتاج المواد الخام فقط؛ بل كانت انطلاقة وضعت الإنسان في مقدمة اهتمامها، وهي منبثقة من اهتمام ملك كان له رؤية بعيدة المدى، لصالح وطنه وشعبه أثمرت".