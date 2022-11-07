"العالم يعاني منها".. الرئيس المصري يدعو إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع الرئيس المصري: "العالم كله أتصور أنه يعاني من هذه الحرب، أنادي باسمي واسمكم، إن سمحتم لي بهذا، فلتتوقف هذه الحرب، هذا نداء من مؤتمرنا هنا إن سمحتم لنا، ليتوقف هذا الدمار والخراب والقتل".