"العالم يعاني منها".. الرئيس المصري يدعو إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، في كلمته أمام مؤتمر المناخ إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال "السيسي" في كلمة غير مكتوبة بعد انتهاء الخطاب الذي ألقاه أمام مؤتمر المناخ: "أوجه نداء بكم ومعكم وسط أكبر حشد من الرؤساء والزعماء، من أجل أن تتوقف هذه الحرب".
وأضاف: "نحن كدول اقتصادها ليس قوياً، عانينا كثيراً من تبعات أزمة كورونا، لمدة عامين وتحملناها والآن، نعاني أيضاً من هذه الحرب".
وتابع الرئيس المصري: "العالم كله أتصور أنه يعاني من هذه الحرب، أنادي باسمي واسمكم، إن سمحتم لي بهذا، فلتتوقف هذه الحرب، هذا نداء من مؤتمرنا هنا إن سمحتم لنا، ليتوقف هذا الدمار والخراب والقتل".
وعبر عن استعداده للتحرك من أجل وقف هذه الحرب.