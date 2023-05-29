بقيادة السعودية.. انطلاق تمرين "عزم النسر" في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

وقال قائد قوة الواجب في التمرين المشترك "عزم النسر 23" العميد الركن عقاب بن عوض المطيري: القوات المشاركة في التمرين ستنفذ عددًا من الفرضيات؛ أبرزها العمليات الجوية الصاروخية بالذخيرة الحية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات التزود بالوقود جوًا، وعمليات الحرب السطحية المضادة البحرية، والحرب الإلكترونية، وعمليات الاقتحام البحري، والدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل والإصابات الجماعية.