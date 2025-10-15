الأرصاد: مؤشرات أولية لاحتمال تكوّن حالة مدارية في بحر العرب الأسبوع المقبل

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مؤشرات أولية تشير إلى احتمال تكوّن حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع المقبل، بمشيئة الله، وفق مخرجات النموذج العددي السعودي.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه يتابع باستمرار مستجدات الحالة المتوقعة، وسيقوم بإصدار التقارير اللازمة في حينها لمواكبة التطورات المحتملة.
وبيّن أن هذه المؤشرات الأولية تأتي ضمن جهود المركز في رصد الظواهر الجوية الاستوائية ومتابعة تطوراتها بدقة، مؤكدًا أن الوضع يخضع للمراقبة المستمرة في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من العام.
ويُعد بحر العرب من أكثر المناطق عرضة لتكوّن الحالات المدارية خلال موسم الخريف، حيث تتراوح شدتها بين منخفضات مدارية وأعاصير استوائية، ويتابع المركز عن كثب تأثيراتها المحتملة على الأجواء الإقليمية في حال تطورها.