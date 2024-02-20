"كاسب" لـ"سبق": كثير من المشروعات ستعزز المملكة وتجعلها قبلة للسياحة

قال الدكتور فواز بن كاسب، اختصاصي الإرشاد النفسي، لـ"سبق"، بمناسبة اليوم العالمي للإرشاد السياحي الذي يصادف 21 فبراير من كل عام، إن السياحة هي إحدى المقومات على المستوى العالمي التي يُستفاد منها أكثرية بلدان العالم التي لها تاريخها وآثارها، مبينًا أن الكثير من دول العالم استفادت من السياحة على المستوى الاقتصادي.