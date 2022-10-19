"بيت الشعر".. وجهة تجذب زوّار مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

أصبح "بيت الشعر" أو "بيت الضيافة" الذي تم تشييده في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل؛ وجهة هامة لزوار المهرجان، ويقدم يوميًّا القهوة والشاي من الصباح وحتى أوقات متأخّرة من الليل مع كل الخدمات؛ أولها البشاشة وآخرها وجبة العشاء، لزوار مهرجان مزاد الإبل.
وتفصيلًا: يقدم مخيم الضيافة أكثر من 70 دلة قهوة يوميًّا، وأكثر من 100 إبريق شاي متنوعة الأحجام؛ تلبية لمختلف الأذواق.
ويصل طول خيمة الضيافة إلى 50 مترًا، وعرض 10 أمتار، وتستوعب نحو 200 زائر في وقت واحد، وتم تجهيز الخيمة وفرشها بنحو 50 سجادة من السدو، وفي مدخل الخيمة وضعت العديد من الأدوات التراثية.
ويمكّن موقع الخيمة، وطولها، من أن تطلّ مباشرة على الساحة التي تحتضن فعاليات مزاد الإبل في تربة حائل.
ويجد زوار المهرجان المتّجهين لخيمة الضيافة كل الترحاب من القائمين عليها، الذين يستقبلونهم ويصطحبونهم إلى أماكن جلوسهم، قبل أن يقدموا لهم ضيافتهم، ويجيبوا عن استفسارات الزائر بخصوص فعاليات المهرجان.