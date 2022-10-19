"بيت الشعر".. وجهة تجذب زوّار مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

أصبح "بيت الشعر" أو "بيت الضيافة" الذي تم تشييده في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل؛ وجهة هامة لزوار المهرجان، ويقدم يوميًّا القهوة والشاي من الصباح وحتى أوقات متأخّرة من الليل مع كل الخدمات؛ أولها البشاشة وآخرها وجبة العشاء، لزوار مهرجان مزاد الإبل.