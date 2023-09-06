"الأفلام" تنظّم الجولة الرابعة من ملتقى النقد السينمائي في تبوك غداً

وكانت جولات ملتقى النقد السينمائي قد بدأت بالجولة الأولى في جدة تحت شعار: «الروحانية في السينما»، ومن ثم توجهت إلى الظهران لمناقشة مفهوم «السينما الوطنية»، وانتقلت بعدها إلى أبها للتعرُّف على «المشهدية والفضاء الطبيعي في الأفلام»، لتصل بعد ذلك إلى وجهتها المنتظرة في تبوك، ومنها ستنتقل إلى مدينة بريدة كجولة خامسة في طريقها إلى إقامة المؤتمر الدولي في مدينة الرياض في نوفمبر المقبل تحت شعار "الفيلم والفن في عالم متغير".