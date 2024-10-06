تفاعل كبير لصقاري المستقبل مع فعاليات معرض الصيد الدولي 2024

تحظى فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، بتفاعل كبير من الأطفال.
وينظم المعرض، تحت شعار "عالم يشبهك"، على مدى عشرة أيام في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).
وشهد إقبالًا كبيرًا من العائلات؛ حيث استمتع الأطفال بالفعاليات المتنوعة التي خصصتها إدارة المعرض لهم، واشتملت على أنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة؛ أبرزها جناح صقار المستقبل، والألعاب والتجارب التفاعلية، التي شارك بها الأطفال مع ذويهم وسط أجواء العائلة.
كما حرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع الصقور، وسط توثيق الأهل لهذه اللحظات.
ويتضمن المعرض فعاليات متنوعة تثري تجربة الزوار في عالم الصقور والصيد والرحلات والهوايات المرتبطة بها.
وينطلق معرض الصقور والصيد السعودي هذا العام، بنسخة متطورة تحمل مفهومًا جديدًا؛ حيث يهدف إلى التعريف بتراث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية ونقلها للأجيال المقبلة.
يذكر أن المعرض يستقبل زواره يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً، متيحًا الدخول مجانًا للزوار.