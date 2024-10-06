تفاعل كبير لصقاري المستقبل مع فعاليات معرض الصيد الدولي 2024

وشهد إقبالًا كبيرًا من العائلات؛ حيث استمتع الأطفال بالفعاليات المتنوعة التي خصصتها إدارة المعرض لهم، واشتملت على أنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة؛ أبرزها جناح صقار المستقبل، والألعاب والتجارب التفاعلية، التي شارك بها الأطفال مع ذويهم وسط أجواء العائلة.