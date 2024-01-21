برعاية وزارة الاتصالات.. انطلاق فعاليّة "هاكثون المسؤولية المجتمعية" بجامعة الفيصل

وبعد ذلك، ألقى بدر بن ناصر الصلحان مدير فعاليّة هاكثون المسؤولية المجتمعية، كلمة بدأها بالترحيب بالمشاركين وثمَّن تفاعلهم وتواصلهم خلال الأيام الماضية وحرصهم على معرفة شروط المنافسة والمتطلبات والاحتياجات، وقام بشرح مسارات التحدي الأربعة للهاكثون وهي ‏المجال التقني والرياضي والاجتماعي والطاقة المتجددة وربطها بالمشروعات التي تتعلق بالمسؤولية المجتمعية، من خلال استخدام تطبيقات الجوال والاهتمام بكل ما يتعلق بجودة البرمجة والواجهات والتطبيقات، وكذلك الحرص على نوعية المحتوى والمخرج النهائي للمشروعات، كما شرح طريقة التحكيم حتى الوصول إلى اليوم الختامي وعرض المشروعات العشرة بطريقة احترافية ونوعية.