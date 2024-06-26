وزير الشؤون الإسلامية يتسلم وسام الجامعة الندوية الإسلامية ودرع جمعية خريجي الجامعات السعودية بالهند

تسلم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء العشرين من شهر ذي الحجة 1445هـ، وسام الجامعة الندوية الإسلامية في ولاية كيرلا الهندية من الدرجة الأولى، ودرعاً تذكارياً من جمعية خريجي الجامعات السعودية في الهند.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مكتبه بمقر الوزارة في مدينة الرياض، الملحق الديني بسفارة المملكة في الهند الشيخ بدر بن ناصر العنزي.
ويأتي هذا التكريم نظير ما يقوم به معاليه من جهود مباركة ونشاطات بارزة في نشر رسالة القرآن الكريم والسنة النبوية وفق منهج السلف الصالح، وإسهاماته في خدمة العقيدة الصحيحة، ونشر قيم التسامح، ودعم الوسطية والاعتدال ونبذ الإرهاب والتطرف والغلو.