وزير الشؤون الإسلامية يتسلم وسام الجامعة الندوية الإسلامية ودرع جمعية خريجي الجامعات السعودية بالهند

تسلم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء العشرين من شهر ذي الحجة 1445هـ، وسام الجامعة الندوية الإسلامية في ولاية كيرلا الهندية من الدرجة الأولى، ودرعاً تذكارياً من جمعية خريجي الجامعات السعودية في الهند.