مكة.. ﻿المياه الوطنية تزيل تمديدات عشوائية وتؤكد تطبيق العقوبات النظامية على المتعدين

باشرت الفرق الميدانية بشركة المياه الوطنية إزالة تمديدات مياه عشوائية اتضح أنها نُفذت بطريقة غير نظامية بحي الشرائع بمكة المكرمة.
جاء ذلك في ردٍ على استفسار " سبق " حول تمديدات بلا عداد، حيث جرى فصل الخدمة عن الموقع وإيقاف التعديات فورًا حفاظًا على موارد المياه ومنع الهدر، مع الرفع للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.
وأوضحت شركة المياه الوطنية في ردها أن مثل هذه المخالفات تُعد تجاوزًا للأنظمة والتعليمات، وتستوجب فرض غرامات مالية تُصدر من الجهة التنظيمية المختصة، مؤكدة ضرورة حصول المستفيدين على الخدمة عبر الطرق النظامية من خلال منصتها الإلكترونية:
(ebranch.nwc.com.sa)
وأضافت الشركة أن التعديات العشوائية على الشبكات تؤثر سلبًا على جودة التشغيل، مشيرة إلى أن فرق الرقابة الميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات ومعالجتها في حينها ورفعها لجهات الاختصاص.