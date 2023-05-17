اتفاقية تعاون بين المملكة وباكستان في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين عن "طريق مكة"

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية، وزير الداخلية بجمهورية باكستان رنا ثناء الله، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في باكستان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، والوفد المرافق لنائب وزير الداخلية.