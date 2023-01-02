"مدرار" تُعلّق الدراسة في القصيم لليوم الثاني تواليًا

أعلنت الإدارات التعليمية في كلٍّ من "القصيم وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية"، تعليق الدراسة يوم غد؛ بسبب ظروف الطقس والأمطار التي تعيشها المنطقة منذ يوم أمس، وسيكون اليوم الدراسي من خلال منصة "مدرستي".
وتعدّ هذه الحالة المطرية التاسعة هذا الموسم وأسماها خبراء الطقس "مدرار"، وشملت معظم المناطق، وتسببت في تعليق الدراسة لليوم الثاني بالقصيم.
وقالت هذه الإدارات على حساباتها في "تويتر": "بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد، حول توقع استمرار الحالة المناخية، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 10-6-1444ﮪ، وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا عن بُعد عبر منصة مدرستي لكل الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس".