"مدرار" تُعلّق الدراسة في القصيم لليوم الثاني تواليًا

وقالت هذه الإدارات على حساباتها في "تويتر": "بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد، حول توقع استمرار الحالة المناخية، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 10-6-1444ﮪ، وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا عن بُعد عبر منصة مدرستي لكل الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس".