مؤتمر طبي: 1595 إصابة بالهيموفيليا في المملكة والأنيميا المنجلية الأكثر شيوعًا

واعتبر الدكتور سلطان المطيري، استشاري أمراض وأورام الدم بمستشفى الحرس الوطني بجدة، أن الأنيميا المنجلية من أكثر أمراض الدم الوراثية شيوعًا في المملكة، خاصة في المنطقتين الشرقية والجنوبية، مؤكدًا أن تجلطات الأوعية الوريدية (الجلطات العميقة والانسداد الرئوي) من أهم أسباب الوفيات المفاجئة. وأضاف أن دراسات محكمة تشير إلى تزايد هذه الحالات في المملكة مع ارتفاع نسب السمنة وداء السكري وقلة النشاط البدني، موضحًا أن دراسة أُجريت في مستشفيات الرياض وجدة كشفت أن معدل حدوث الجلطات الوريدية لدى المرضى المنومين يصل إلى نحو 2.7 حالة لكل 1000 مريض سنويًا.