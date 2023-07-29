وسط حضور كبير.. مهرجان جرش يشهد ليلة موسيقية للأوركسترا والكورال السعودي

وقدمت الفرقة -بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري- باقة من الأغاني الوطنية، وأخرى منوعة، تخللتها فقرات موسيقية فردية، سجلت حضورًا كبيرًا من الجمهور الأردني؛ فيما شاركت فِرَق أدائية رجالية ونسائية في الحفلة، وقدمت فنون السامري، والخطوة، والخبيتي، والينبعاوي.