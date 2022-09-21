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نحمي حماك يا بلادي.. "العروض الجوية" تزيّن سماء جدة احتفاءً باليوم الوطني
القوات الجوية الملكية تنفّذ عروضاً جوية بطائرات «تايفون» و«ف - 15 إس»
قدّمت وزارة الدفاع مجموعة من العروض الجوية في سماء جدة احتفاءً باليوم الوطني السعودي 92.
ونشرت الدفاع على حسابها بتويتر مجموعة لقطات للعروض الجوية التي زيّنت سماء جدة احتفالاً باليوم الوطني، فيما شكّل الصقور شعار المملكة بطائراتهم.
وكانت قد أنهت وزارة الدفاع استعداداتها وتجهيزاتها كافة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92، حيث تشارك أفرع القوات المسلحة السعودية كافة بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستقام في جميع مناطق المملكة.
وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضاً جوية بطائرات «تايفون»، و«ف - 15 إس»، و«تورنيدو»، و«ف - 15 سي» في 14 مدينة، هي: الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، بلجرشي، تبوك، أبها خميس مشيط، الخُبر، حفر الباطن، والجوف.