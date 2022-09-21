نحمي حماك يا بلادي.. "العروض الجوية" تزيّن سماء جدة احتفاءً باليوم الوطني

وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضاً جوية بطائرات «تايفون»، و«ف - 15 إس»، و«تورنيدو»، و«ف - 15 سي» في 14 مدينة، هي: الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، بلجرشي، تبوك، أبها خميس مشيط، الخُبر، حفر الباطن، والجوف.