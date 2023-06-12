"التعاونية للتأمين" تُوَقع مذكرة تفاهم مع "جسر" لتحسين تجربة المستفيدين

وفي هذا الصدد عبّر الرئيس التنفيذي المكلف للتعاونية للتأمين الدكتور عثمان القصبي، عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تأتي في إطار استراتيجية التعاونية 2025؛ مبينًا أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى مستقبل مشرق للجهتين من خلال دعم شريحة المنشآت المتوسطة والصغيرة؛ بما يتوافق مع رؤية 2030.. وأثنى على الدور الذي تلعبه شركة "جسر" في تقديم حلول متوافقة مع احتياجات الشركات السعودية ومتماشية مع أنظمة العمل.