"التعاونية للتأمين" تُوَقع مذكرة تفاهم مع "جسر" لتحسين تجربة المستفيدين

تعلن شركة التعاونية للتأمين وشركة "جسر" المتخصصة في تقنيات الموارد البشرية، عن توقيع مذكرة تفاهم، لبناء ربط إلكتروني بين الشركتين؛ مما يُحَسّن تجربة المستفيدين، ويوفر امتيازات لعملاء الشركتين.
وتُعد هذه الشراكة الاستراتيجية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عامة، والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد؛ نظرًا لتمتع التعاونية للتأمين بأكبر حصة سوقية في المملكة؛ فضلًا عن كونها أفضل مقدم خدمة تأمين طبي بحسب الجوائز المقدمة من مجلس الضمان الصحي.
وفي هذا الصدد عبّر الرئيس التنفيذي المكلف للتعاونية للتأمين الدكتور عثمان القصبي، عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تأتي في إطار استراتيجية التعاونية 2025؛ مبينًا أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى مستقبل مشرق للجهتين من خلال دعم شريحة المنشآت المتوسطة والصغيرة؛ بما يتوافق مع رؤية 2030.. وأثنى على الدور الذي تلعبه شركة "جسر" في تقديم حلول متوافقة مع احتياجات الشركات السعودية ومتماشية مع أنظمة العمل.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة جسر المهندس محمد عكار الجوهي: إن هذه الاتفاقية تُعَزز هدف "جسر" في إيجاد حلول مبتكرة من خلال دمج الحلول الرقمية التي تساعد عملاءنا، وأضاف أن "التعاونية للتأمين" تلتقي مع "جسر" بأهداف مشتركة تحسن من تجربة العملاء خاصة شريحة الشركات المتوسطة والصغيرة؛ مؤكدًا أن "التعاونية" ستبذل كل جهودها لإنجاح هذه الاتفاقية التي ستؤدي للعديد من النجاحات.
وأضاف مدير عام إدارة منتجات الصحة والحياة أحمد باحميد: "التعاونية للتأمين كانت قد أطلقت استراتيجيتها الأساسية 2025 التي تضع تجربة العميل في مركز اهتمامها، إضافة إلى تفعيل دور التقنية في كل جزء من رحلة العميل للحصول على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير؛ مما يؤهلها لتحقيق رؤيتها لتكون أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
كما أطلقت "التعاونية" في إطار تحسين تجربة العميل، برنامج (فيتاليتي) الفريد من نوعه، الذي يخدم أكثر من 70 ألف عضو؛ حيث يساعد في فهم الحالة الصحية للعضو ويحفزه على اتباع نمط حياة صحي من خلال مكافآت أسبوعية وشهرية وسنوية.