بالفيديو.. "لتبقى": هذه السلوكيات للإطار الأخضر تضمن توفير الوقود وسلامة المركبة

وأوضحت أن "فحص السيارة بشكل دوري كل عام على الأقل، أو من 15 ألفًا إلى 20 ألف كيلومتر، لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات؛ يضمن عدم انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الحوافّ؛ وهو ما يعزز الجودة العالية في تشغيل الإطارات".