بالفيديو.. "لتبقى": هذه السلوكيات للإطار الأخضر تضمن توفير الوقود وسلامة المركبة
دعت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، المواطنين والمقيمين إلى اتباع سلوكيات معينة قبل وبعد شراء إطار المركبة؛ مشيرة إلى أن ذلك يساهم في توفير الوقود وضمان السلامة.
وكشفت "لتبقى" أن عمل موازنة إطارات المركبات بشكل دوري، من خلال ما يسمى بـ"وزن الأذرعة" والاهتمام به؛ يقلل من استهلاك الوقود ويطيل عمر الإطار.
وأوضحت أن "فحص السيارة بشكل دوري كل عام على الأقل، أو من 15 ألفًا إلى 20 ألف كيلومتر، لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات؛ يضمن عدم انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الحوافّ؛ وهو ما يعزز الجودة العالية في تشغيل الإطارات".
وبيّنت "لتبقى" أن "شراء الإطارات على المستوى الأخضر ذات الجودة العالية، سواء من ناحية المقاسات أو الصناعة؛ يخفف من الضغط على السيارة، ويزيد من كفاءتها التشغيلية؛ وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود".
وشددت "لتبقى" على أهمية مسح رمز الاستجابة السريع (Q R) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوال الذكية المنتشرة، عبر تحميل برنامج "تأكد" الصادر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومن ثم مسح الرمز باستخدام الكاميرا، الذي سيقوم مباشرة بتحويله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.