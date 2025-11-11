لوسيد تطرح سندات بـ875 مليون دولار لدعم التوسّع في السعودية والعالم

أعلنت شركة Lucid Group, Inc. المصنّعة لسيارات لوسيد الكهربائية الفاخرة، عن نيّتها طرح سندات دين قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 875 مليون دولار أمريكي، تستحق في عام 2031، ضمن طرح خاص للمستثمرين المؤسّسيين المؤهّلين، بهدف دعم استراتيجياتها المستقبلية والتوسّع في الأسواق العالمية.
وأوضحت الشركة أن الطرح يشمل خيارًا إضافيًا للمكتتبين يسمح بشراء سندات بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار خلال 13 يومًا من الإصدار، في حال ارتفاع الطلب على الطرح. وستكون السندات قابلة للتحويل لاحقًا إلى أسهم عادية من الفئة A، وفق شروط تُحدّد عند التسعير النهائي، على أن يتم تحديد نسبة الفائدة وسعر التحويل حسب ظروف السوق.
وبيّنت "لوسيد" أن جزءًا من حصيلة الطرح سيُستخدم لإعادة شراء سندات سابقة تستحق في 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين هيكل الديون وإدارة الالتزامات، فيما يُخصّص الجزء المتبقي لتمويل التوسّع والتشغيل، بما يشمل تطوير منشأة التصنيع في المملكة العربية السعودية وإطلاق طرازات جديدة.
وأكدت الشركة استمرار الدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، أكبر مساهم فيها، عبر آلية Prepaid Forward التي تتيح له تعزيز ملكيته دون التأثير على السهم خلال الطرح، وهو ما اعتبرته الشركة مؤشرًا على الثقة بخططها التوسّعية.
وشدّدت "لوسيد" على أن تنفيذ الطرح خاضع لظروف السوق وعوامل تنظيمية، موضّحة أن هذا الإعلان لا يُعدّ عرضًا للبيع أو طلبًا للشراء في أي ولاية أو منطقة يُحظر فيها ذلك، مع التنويه بأن أي توقعات مستقبلية قد تتأثّر بعوامل المخاطر المذكورة في إفصاحاتها لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية.
ويأتي إعلان "لوسيد" في ظل تسارع وتيرة التنافس في سوق السيارات الكهربائية عالميًا، ومحاولات المصنّعين تقليص التكاليف وتحسين الكفاءة، فيما تراهن الشركة على تقنياتها المتقدّمة وكفاءة بطارياتها، إلى جانب توسّعها الصناعي في الولايات المتحدة والسعودية.