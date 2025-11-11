لوسيد تطرح سندات بـ875 مليون دولار لدعم التوسّع في السعودية والعالم

وأوضحت الشركة أن الطرح يشمل خيارًا إضافيًا للمكتتبين يسمح بشراء سندات بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار خلال 13 يومًا من الإصدار، في حال ارتفاع الطلب على الطرح. وستكون السندات قابلة للتحويل لاحقًا إلى أسهم عادية من الفئة A، وفق شروط تُحدّد عند التسعير النهائي، على أن يتم تحديد نسبة الفائدة وسعر التحويل حسب ظروف السوق.