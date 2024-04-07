محليات

ضربة أمنية من "حرس الحدود".. إحباط تهريب 120 كلجم "قات مخدر" بالعارضة

فيما تهيب الجهات المعنية بالإبلاغ عن أي نشاط يتصل بتهريب أو ترويج المخدرات
ضربة أمنية من "حرس الحدود".. إحباط تهريب 120 كلجم "قات مخدر" بالعارضة

أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريبَ "120" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa؛ حيث تعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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القات المخدر
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