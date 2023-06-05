"خالد للعيون" يختتم مؤتمر "الابتكار والتحول في التمريض"

واشتمل المؤتمر على عدد من المحاضرات وورش العمل وحلقات نقاش، بحضور مجموعة من المتحدثين في مجالات التمريض والصحة؛ حيث شهد حضور وتفاعل عدد كبير من منسوبي التمريض والمهتمين بهذا المجال.