"خالد للعيون" يختتم مؤتمر "الابتكار والتحول في التمريض"

اختتم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر الابتكار والتحول في التمريض لتحقيق رؤية 2030، والذي عُقِد لمدة يومين، في فندق كراون بلازا.
افتتح المؤتمر المدير الطبي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور صالح المسفر، بحضور مجموعة من المختصين في مجال التمريض والمجالات الطبية الأخرى.
واشتمل المؤتمر على عدد من المحاضرات وورش العمل وحلقات نقاش، بحضور مجموعة من المتحدثين في مجالات التمريض والصحة؛ حيث شهد حضور وتفاعل عدد كبير من منسوبي التمريض والمهتمين بهذا المجال.
وقالت رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر سحر العقيل: إن المؤتمر هو الرابع والثلاثون الذي ينظمه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ بهدف مواكبة المستجدات والتطورات في مجال التمريض، من خلال دعوة متحدثين ومحاضرين مختصين.
ومن جانبها، تطرّقت عضو اللجنة العلمية للمؤتمر هناء الشهري، إلى موضوعات الذكاء الصناعي بالصحة، والتمريض "عن بعد"، والتحول القيادي في مجال التمريض.