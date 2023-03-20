تقرير: المملكة ضمن قائمة الدول الأوائل في الحد من استهلاك الملح

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء دخول المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول الأعلى عالميًا في الحد من استهلاك الملح، والأولى عربيًا وإقليميًا في سَنّ التشريعات والإجراءات للحد من الاستهلاك المفرط للملح بهدف تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية، وتعزيز أنماط التغذية في المجتمع للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية.